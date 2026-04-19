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"Un grand cri d’amour" avec Michèle Bernier et Pierre Cassignard sur France 4 mardi 21 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 19 avril 2026 215
"Un grand cri d’amour" avec Michèle Bernier et Pierre Cassignard sur France 4 mardi 21 avril 2026

Mardi 21 avril 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir la pièce "Un grand cri d’amour", la comédie culte de Josiane Balasko, avec Michèle Bernier et Pierre Cassignard.

Après s’être aimés passionnément, aujourd’hui ils se haïssent !  Unis à la vie comme à la scène, Gigi et Hugo formaient le couple d'artistes le plus en vue du théâtre.

Depuis leur séparation, Gigi a sombré dans la dépression (et dans l’alcool), tandis que son ex-mari tente de relancer sa carrière d'acteur avec une nouvelle pièce de théâtre.

La première représentation va bientôt avoir lieu, mais sa partenaire lui fausse compagnie... Sylvestre (l’agent) et Léon (le metteur en scène) décident de faire appel à… Gigi pour remplacer la comédienne au pied levé ! L'occasion pour Gigi de revenir sous les feux de la rampe. Encore faut-il que les ex-amants acceptent cette idée !

Entre amour et humour, des retrouvailles explosives, des dialogues percutants, des coups bas machiavéliques… Michèle Bernier et Pierre Cassignard forment un duo choc de drôlerie et de tendresse !

Dernière modification le dimanche, 19 avril 2026 12:33
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