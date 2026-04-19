Cyprien a quitté "Les 12 Coups de Midi" ce dimanche avec 861 337 euros de gains et 212 participations (vidéo)

Ce dimanche 19 avril 2026, Cyprien a décidé de céder sa place et a quitté le jeu de TF1 "Les 12 Coups de Midi" après 212 participations et pas moins de 861 337 euros de gains.

Le 19 septembre 2025, un nouveau chapitre s'ouvrait dans l'histoire des "12 Coups de Midi". Ce jour-là, un nouveau Maître de Midi a fait son apparition : Cyprien. Et ce n'était que le début d'une aventure hors norme.

Après sept mois de quotidienne, 212 participations, 861 337 euros de gains et 8 étoiles mystérieuses décrochées, Cyprien entre définitivement dans l’histoire de l’émission. Il devient ainsi le troisième plus grand Maître de Midi, derrière le légendaire Émilien (647 participations) et l’incontournable Bruno (252 participations).

Premier Maître de Midi depuis le départ d’Émilien à avoir marqué l'émission de manière aussi durable, Cyprien a repoussé les limites jour après jour, sous les yeux de millions de fidèles téléspectateurs. Son parcours sans défaite en fait une figure rare dans l'histoire du programme.

Ce qui rend son aventure encore plus remarquable, c'est la vie dense qu'il mène en dehors des plateaux : études, carrière de chef d'orchestre… Cyprien jongle avec tout, sans jamais perdre le fil. Une passion musicale qu'il a d'ailleurs pu partager à l'antenne, au piano et au travers des duos mémorables avec Garou, Julie Zenatti, Mireille Matthieu, Lara Fabian et Cœur de Pirate.

Cyprien a choisi de laisser sa place et quitte l'émission invaincu : une décision rare et élégante, sans précédent dans l'émission depuis Xavier en 2013. Sous les yeux émus de Jean-Luc Reichmann, le troisième plus grand Maître de Midi fait ses adieux au plateau des 12 Coups de Midi, afin de se consacrer à ses études et à sa passion pour la musique.