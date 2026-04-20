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"La Grande Dictée 2026" depuis le Palais de la découverte, mercredi 22 avrl 2026 sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 200
"La Grande Dictée 2026" depuis le Palais de la découverte, mercredi 22 avrl 2026 sur France 5

Mercredi 22 avril 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard et Selene Godoy vous invitent à participer à "La grande dictée", une épreuve littéraire unique organisée par le Festival du Livre de Paris, qui se déroulera au Palais de la découverte.

La Grande Dictée est bien plus qu’une simple compétition orthographique. C’est une célébration de notre magnifique langue, une rencontre des esprits et des cœurs unis par l’amour des mots. Cette année, France 5 vous invite à embarquer pour une aventure littéraire extraordinaire autour de la thématique du voyage.

Que vous soyez un globe-trotteur aguerri des dictées ou un jeune voyageur tenté par l’aventure, l’édition 2026 s’annonce comme une escapade pleine de surprises, accessible à tous.

Trois auteurs, Bernard Werber, Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Nathacha Appanah, écriront pour l’occasion trois textes et monteront sur scène pour en faire la lecture. Sortez vos stylos, vérifiez vos passeports et aiguisez vos esprits, car les routes sinueuses de la grammaire et les contrées riches de l’orthographe n’attendent plus que vous.

Réunissons-nous autour de cette passion commune et célébrons ensemble la beauté de notre langue française. Faisons de la Grande Dictée un voyage de culture et de savoir, nourrissant les esprits et rapprochant les générations.

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