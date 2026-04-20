recherche
Divertissements

8ème épisode de "Top Chef" mercredi 22 avril 2026 sur M6, surprises au Jardin d'Acclimatation (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 20 avril 2026 184
8ème épisode de "Top Chef" mercredi 22 avril 2026 sur M6, surprises au Jardin d'Acclimatation (vidéo)

Mercredi 22 avril 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 8ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dans lequel les candidats encore en lice ont rendez-vous au Jardin d’Acclimatation pour une journée placée sous le signe de la surprise.

Tout le monde le sait : les grands chefs adorent surprendre leurs convives ! Derrière chaque assiette d’exception se cache une histoire, une émotion, parfois même une véritable surprise. Mais la surprise ne s’arrête pas aux associations inattendues. Les chefs cherchent aussi à provoquer une émotion forte à la dégustation : celle d’un souvenir qui resurgit, d’une madeleine de Proust qui donne des frissons.

Certains n’hésitent pas à marier des produits que tout semble opposer. À l’image d’Alexandre Mazzia, qui s’amuse à associer chocolat et poisson, de Heston Blumenthal et son approche révolutionnaire du food pairing, ou encore d’Adrien Cachot, qui pousse ces combinaisons audacieuses toujours plus loin.

Cette semaine, les candidats ont rendez-vous au Jardin d’Acclimatation pour une journée placée sous le signe de la surprise. Entourés de leurs proches et rejoints par le chef Adrien Cachot, ils commencent par replonger dans leurs souvenirs d’enfance en réalisant un plat chargé d’émotion, façon “madeleine de Proust”.

Puis, changement de registre : place à l’audace. Les candidats devront sortir de leur zone de confort en travaillant des associations inattendues autour du chou-fleur, qu’ils devront marier soit au chocolat, soit à la myrtille.

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

"On est très fusionnelles avec ma maman."
Les candidats retrouvent leurs proches après des semaines de compétition...

"Vraiment, je me suis ramassé."
En voulant aller trop vite, ce candidat glisse… et chute en pleine épreuve.

Dernière modification le lundi, 20 avril 2026 12:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les visiteurs&quot; avec Christian Clavier et Jean Reno à revoir sur TMC mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

"Les visiteurs" avec Christian Clavier et Jean Reno à revoir sur TMC mercredi 22 avril 2026 (vidéo)

20 avril 2026 - 12:36

Sur le même thème...

&quot;La grande régalade&quot; avec Cyril Hanouna, mercredi 22 avril 2026 sur W9

"La grande régalade" avec Cyril Hanouna, mercredi 22 avril 2026 sur W9

20 avril 2026 - 12:28

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 19 avril 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vi…

18 avril 2026 - 20:02 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...