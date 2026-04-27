Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" le 22 mai 2026 sur France 2, les invités de Nagui

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 22 mai 2026 à 23:20, la diffusion d'un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Voici les artistes qui seront aux côtés de Nagui.

Pour ce nouveau numéro, Taratata réunit des artistes majeurs et des nouvelles voix autour d’un même principe : le live comme terrain de rencontre. Entre performances inédites, duos et premières fois sur le plateau, Nagui permet de découvrir de nouveau les générations et les styles.

Pour ouvrir la soirée, Nagui accueille l'un des artistes préférés des Français : Christophe Maé pour interpréter « La lune », un titre inédit extrait de son septième album, « Fête foraine », paru en mars dernier, et actuellement en préparation d’une tournée des Zénith. Une chanson dédiée à sa mère, et plus largement à toutes celles qui aiment sans condition.

Il partage également un duo avec la chanteuse et actrice malienne Fatoumata Diawara sur « Qu’est-ce que t’es belle », reprise du tube de Catherine Ringer et Marc Lavoine, sorti en 1987. Une rencontre sensible entre deux univers portés par une même intensité.

Figure incontournable de la scène internationale, l’Irlandais Dermot Kennedy propose « Power Over Me », extrait de « Without Fear », qui a conquis le monde entier ainsi que « Funeral », issu de son nouvel album, « The Weight Of The Woods », sorti en avril. Deux titres à forte charge émotionnelle, entre pop et folk contemporaine.

Gaëtan Roussel présente « Tout s’en va », issu de son sixième opus solo, « Marjolaine », paru en novembre. Ce single émouvant et lumineux explore l’absence, le manque et ce sentiment que tout peut disparaître du jour au lendemain. Un morceau qui frappe droit au cœur tout en donnant envie d’aller de l’avant.

Le trio mod-rock canadien 2120 signe sa première performance télévisée mondiale avec « All the Words », un titre au groove contagieux sur les non-dits d’une relation.

Gaëtan Roussel et le groupe 2120 vont reprendre « Quand t’es dans le désert », l’hymne des années 1990 et de toute une génération de Jean-Patrick Capdevielle.

Tayc, figure majeure du RnB français et créateur de l’Afrolove, dévoile « Girlfriend », un single sensuel aux mélodies accrocheuses, inspiré notamment de Michael Jackson. Ce titre est extrait de son prochain album, « Joÿa », attendu le 15 mai 2026.

The Molotovs, le duo fraternel de rock londonien fait ses débuts sur le plateau avec « Today’s Gonna Be Our Day », extrait de leur premier album, « Wasted On Youth ». Ce morceau nerveux et terriblement accrocheur est un cri de ralliement pour que les jeunes passent à l'action.

Enfin, autre première dans l’émission pour le légendaire Bill LaBounty, artiste emblématique de la scène soft rock américaine, qui propose « Livin’ It Up », titre devenu culte des années 1980, extrait de son quatrième album sorti en 1982. Une chanson autobiographique qui parle d’un homme qui se sent heureux et a vraiment conscience de vivre le meilleur de sa vie. Il interprète également « Love at the End of the World », extrait de son dernier album.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagnera les artistes dans des échanges spontanés, entre confidences et regards croisés sur leurs parcours, ponctués de moments acoustiques live inédits.

Un numéro où le live s’impose comme un espace de liberté et de rencontre.