"66 Minutes" dimanche 26 avril 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 26 avril 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:10 66 Minutes



Exclusif : Téhéran, la vie continue

Téhéran sous tension, images rares : deux mois après le début de la guerre, les équipes de 66 Minutes ont pu filmer, en exclusivité, le quotidien des habitants au cœur de la capitale iranienne. Sous surveillance constante, entre peur des frappes et propagande, la vie tente de reprendre dans un pays coupé du monde. Bazar rouvert, contrôles omniprésents : immersion exceptionnelle dans une ville sous pression, jusque dans l’intimité des foyers. Un document rare pour comprendre comment les Iraniens vivent avec la guerre.



Prix de l’essence : vols et nouveaux trafics

Gazole à prix record, vols en série : les réservoirs des Français sont devenus des cibles. Dans les lotissements comme sur les parkings, les siphonnages explosent et s’organisent. Face à ce fléau, particuliers et entreprises s’équipent sans garantie. Trafic, risques et nouveaux business : enquête sur une menace qui pèse lourd sur le pouvoir d’achat.



Papa à l’âge d’être papy

À 91 ans, il pouponne encore : Pierre Sablé est l’un des papas les plus âgés de France. Comme Al Pacino ou Élie Sémoun, ils sont de plus en plus nombreux à devenir pères après 50 ans. Nouveau couple, carrière ou désir tardif d’enfant : les parcours bousculent les codes. Mais derrière ce choix de vie, un quotidien pas comme les autres, entre énergie à tenir et regard des autres. Pour ces enfants, grandir avec un père aux cheveux blancs n’est pas anodin. Portraits et révélations sur ces papas hors normes.



Van Life : plus fort que les camping-cars !

Oubliez le camping-car encombrant : le van s’impose comme la nouvelle star des vacances. Plus compact, plus malin, il promet une liberté totale en partant à l’aventure quand on veut, se garant presque partout pour vivre chaque escapade autrement. En cinq ans, le phénomène explose et les offres se multiplient, du van clé en main aux kits pour transformer sa voiture. Mais derrière ce rêve accessible, les prix flambent. Bons plans, innovations et pièges à éviter : enquête sur la folie du van life qui pourrait bien détrôner le camping-car.

18:40 66 Minutes Grand Format

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes : grand format" explore l'actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l'actualité internationale.

Gourmandises et prix cassés : Toulouse fait sa foire

Bonnes affaires, trouvailles et plaisirs gourmands : la Foire de Toulouse voit les choses en grand ! Pendant dix jours, la Ville rose se transforme en immense terrain de jeu pour consommateurs curieux. On y vient pour tester, comparer, négocier et repartir avec des pépites à prix serrés, des innovations pour la maison aux idées déco les plus tendances.

Ambiance festive garantie avec le quartier vintage, véritable machine à remonter le temps entre fripes stylées, vinyles collectors et objets rétro qui séduisent toutes les générations. Mais le clou du spectacle reste dans les allées gourmandes : produits du terroir, spécialités régionales et saveurs venues d’ailleurs s’enchaînent, avec dégustations à volonté.

Une escapade conviviale, fun et savoureuse où l’on fait le plein de bonnes affaires et de gourmandises !