recherche
Divertissements

Inédite, la pièce "Du charbon dans les veines" diffusée sur France 4 dimanche 3 mai 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 278
Inédite, la pièce "Du charbon dans les veines" diffusée sur France 4 dimanche 3 mai 2026

Triomphe de la dernière cérémonie des Molières 2025 avec cinq récompenses, "Du charbon dans les veines" s’impose comme une pièce incontournable, saluée pour son émotion et son authenticité. Une pièce inédite diffusée sur France 4 dimanche 3 mai 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène, « boute en train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils, Pierre, et son meilleur ami, Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleur, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre avec : Juliette Behar, Raphaëlle Cambray, Jean-Philippe Daguerre, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Aladin Reibel, Jean-Jacques Vanier.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Inspecteur Barnaby - Gazon maudit&quot; épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 3 mai 2026

"Inspecteur Barnaby - Gazon maudit" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 3 mai 2026

01 mai 2026 - 10:49

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; vendredi 1er mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" vendredi 1er mai 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

01 mai 2026 - 10:17

A ne pas manquer...

Sommaire de &quot;50' Inside&quot; samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportages diffusés cette semaine

Sommaire de "50' Inside" samedi 2 mai 2026 sur TF1, les reportage…

30 avril 2026 - 15:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...