Inédite, la pièce "Du charbon dans les veines" diffusée sur France 4 dimanche 3 mai 2026

Triomphe de la dernière cérémonie des Molières 2025 avec cinq récompenses, "Du charbon dans les veines" s’impose comme une pièce incontournable, saluée pour son émotion et son authenticité. Une pièce inédite diffusée sur France 4 dimanche 3 mai 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

1958, à Nœux-Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France, Sosthène, « boute en train-philosophe de comptoir », vient d’acheter, grâce à sa pension de la silicose, une télé en noir et blanc.

Il veut absolument voir la Coupe du monde de foot en Suède et notamment le petit Raymond Kopa (star de l’équipe de France et ancien mineur de Nœux) marquer des buts. Pendant ce temps-là, son fils, Pierre, et son meilleur ami, Vlad, creusent à la mine, élèvent des pigeons-voyageurs et jouent de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène.

Cette petite sphère joviale et haute en couleur, malgré la poussière du charbon, ne sera plus vraiment la même le jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre…

Une pièce écrite et mise en scène par Jean-Philippe Daguerre avec : Juliette Behar, Raphaëlle Cambray, Jean-Philippe Daguerre, Théo Dusoulié, Julien Ratel, Aladin Reibel, Jean-Jacques Vanier.