"Opération cabane" en Vendée et dans les Landes sur NOVO19 mercredi 6 mai 2026

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera deux nouveaux numéros de "Opération Cabane", un divertissement inédit dans lequel deux artisans construisent des cabanes originales pour réaliser le rêve de quelqu’un.

Manu et Attila, constructeurs de cabanes renommés, parcourent la France pour relever un défi hors norme : réaliser, dans le plus grand secret, une cabane unique !

À l’origine de chaque projet, un complice qui souhaite exaucer le rêve d’un proche. À l’arrivée, une surprise totale. Entre défi de construction et aléas logistiques ou climatiques, Manu et Attila disposent de seulement 4 jours de chantier, un temps imparti sous haute tension pour imaginer et bâtir une cabane sur mesure.

Mais "Cabanes : un rêve à construire" va plus loin. À chaque épisode, c’est toute une région qui se révèle. Manu et Attila font preuve d’ingéniosité en s’adaptant aux spécificités de chaque territoire, en s’appuyant sur les paysages, la géographie des sites et les ressources locales, tout en privilégiant l’usage de matériaux recyclés. Artisans passionnés et savoir faire locaux enrichissent leurs créations.

Chaque cabane devient alors bien plus qu’un refuge : un lieu chargé d’émotion et le reflet vibrant d’un territoire.

Épisode 3 • La Vendée

En Vendée, Sébastien et Violaine confient à Manu et Attila une mission familiale de la plus haute importance : construire en secret une cabane d’explorateurs pour leurs enfants, Céleste et Valentine. Météo capricieuse, imprévus, en quatre jours, le chantier se joue sous pression.

Inspirés par le territoire vendéen, Manu et Attila peuvent compter sur l’aide de toute la famille pour transformer ce défi en aventure collective.

Épisode 4 • Les Landes

Dans les Landes, Loïc, jeune pêcheur, décide d’offrir à son père, Franck, une surprise aussi folle qu’émouvante : la cabane de ses rêves.

Manu et Attila ont quatre jours pour relever le défi… dans le plus grand secret. Même si le chantier avance à un rythme soutenu, entre des fondations à reprendre et des ajustements de plans de dernière minute, rien ne se passe comme prévu.

Pour imaginer une cabane qui ressemble vraiment à Franck, Manu et Attila vont devoir s’inspirer du territoire et de ses spécificités.