"Cousu Main", dernière semaine de compétition mercredi 6 mai 2026 sur RMC Life, la Finale (vidéo)

Mercredi 6 mai 2026 à 21:10, Cristina Cordula vous donne rendez-vous sur RMC Life pour suivre la sixième et dernière semaine de compétition de la nouvelle saison de "Cousu Main".

Pour cette nouvelle saison, le programme se réinvente presque entièrement : un nouvel atelier en plein cœur de Paris, un jury inédit et huit nouveaux couturiers amateurs prêts à relever tous les défis pour tenter de décrocher le très convoité « Prix du meilleur couturier amateur de France ».

Cette année, les candidats se distinguent par une maîtrise technique impressionnante et une créativité sans limites. De quoi surprendre Morgane et Régine, les deux nouvelles expertes du concours, qui leur ont imaginé des épreuves techniques, et de customisation, aussi audacieuses qu’exigeantes. Le tout, sous l’œil expert et bienveillant de la pétillante Cristina Cordula, pour une saison qui s’annonce déjà… « Magnifaïk » !

Le déroulé de la compétition

Chaque semaine, les candidats se retrouvent à l’atelier pour relever deux épreuves successives, réalisées dans un temps limité.

La première épreuve, technique, les invite à confectionner une pièce à partir d’un patron imposé. Précision des coupes, qualité des assemblages et soin des finitions sont au coeur de cet exercice exigeant, qui met en lumière leur savoir-faire et leur sens du détail.

La seconde épreuve laisse place à une créativité plus libre. À partir d’un vêtement existant, les candidats imaginent une transformation en upcycling, repensant volumes, lignes et usages pour proposer une version renouvelée et personnelle de la pièce d’origine.

Ces défis s’articulent autour d’un thème spécifique, allant de l’univers de l’enfance au « Made in USA », en passant par la mode des années 90, afin de stimuler l’imagination et la créativité des amateurs.

À l’issue de ces deux temps forts, le jury évalue l’ensemble des créations et un candidat quitte alors l’aventure. Les autres poursuivent la compétition, déterminés à aller toujours plus loin afin de gagner le concours "Cousu Main" !

Épisode 5 • Finale : Le mariage



C'est la grande finale !

Dans cet épisode, les trois derniers couturiers amateurs s'affrontent autour d'un thème emblématique : le mariage. Pour cette ultime soirée, ils devront repousser leurs limites et démontrer toute l'étendue de leur savoir-faire.

Lors de la première épreuve, ils auront pour mission de transformer une robe simple en une tenue de cérémonie élégante et sophistiquée, parfaite pour une invitée… Mais ce n'est pas tout : dans le temps imparti, les couturiers devront également réaliser un nœud papillon assorti !

Puis viendra l'épreuve décisive : revisiter une robe de mariée vintage, au style dépassé, pour en faire une robe de mariée moderne, dans l'air du temps. Un défi ambitieux, où chaque détail comptera. Et c'est une soirée pleine de surprises qui attend nos couturiers, avec la présence de jurés invités prestigieux et de modèles inattendus qui défileront avec leurs créations !

À la fin de la soirée, un seul d'entre eux gagnera le titre de meilleur couturier amateur de France. Il remportera un an de tissu et de mercerie, et pourra créer une collection de tissus.