Nouveau numéro de "Famille je vous aime" le 29 mai sur France 3, les invités de Michel Drucker

À découvrir sur France 3 vendredi 29 mai à 21:10, un nouveau numéro de "Famille je vous aime" dans lequel Michel Drucker explore les liens intimes des familles dans le monde du spectacle. Voici les invités qui seront à ses côtés.

Diffusée en prime time sur France 3, juste avant la Fête des mères, cette émission a pour thème principal la transmission.

La famille a toujours inspiré les artistes, que ce soit en chansons ou en humour.

Pour ce troisième numéro, Michel Drucker recevra la mère et le fils les plus populaires de France : Maria et Christian Bodin’s.

Daniel Guichard et Chico & The Gypsies entourés de certains de leurs fils. Antoine Duléry et toute sa famille. Il y aura également Salvatore Adamo et sa fille. Laurent Baffie accompagné de sa mère et son fils et Jeanfi Janssens avec sa mère pour un grand moment de rire et de bonne humeur.

Mathilde Seigner interprétera la magnifique chanson « Mon père » et Linh reprendra son titre « Je pense à vous » devant ses parents, profondément émus, sublimé par un visuel poétique imaginé par Claire et Antho.

Entre émotion et fous rires, nous n’avons pas fini d’aimer ces drôles de familles !