"La cage aux folles", la pièce de Jean Poiret à revoir sur France 4 dimanche 10 mai 2026

Dimanche 10 mai 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "La cage aux folles", une pièce de Jean Poiret captée au théâtre de la Porte St-Martin.

L'histoire en quelques lignes...

Georges et son compagnon Albin tiennent un célèbre club de revue travestis à Saint-Tropez dont Albin, alias Zaza Napoli est en également la vedette.

Georges fait tout son possible pour tempérer les caprices de la diva et ses sauts d’humeur qui rythment leur longue vie commune. Mais l’arrivée de Laurent, le fils de Georges va bousculer cette pittoresque plénitude.

En effet, ce dernier vient annoncer à son père son désir d’épouser Muriel Dieulafoi, une jeune fille de bonne famille dont le père est un homme politique en vue dans la région. Et Laurent de rajouter que ses futurs beaux-parents veulent rencontrer ses parents dans deux jours !

Georges et Albin vont alors tenter de se muer en parents modèles, dépourvus de toute équivoque. Mais chassez le naturel et il revient au galop !

Avec : Christian Clavier et Didier Bourdon.