11ème épisode de "Top Chef" mercredi 13 mai 2026 sur M6 aux docks de St Ouen (vidéo)

Mercredi 13 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 11ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" qui mêle l'effervescence de la Street Food au prestige de la Haute Gastronomie.

Qui a dit qu’on ne pouvait pas manger de la grande gastronomie avec les doigts ?

Bienvenue pour 24h placés sous le signe de la Street Food, une cuisine gourmande, créative et accessible, à savourer sur le pouce. Aujourd’hui, même les chefs étoilés s’y mettent en revisitant burgers, hot-dogs et autres plaisirs de rue avec une touche gastronomique.

C’est au sein de la halle culinaire et culturelle des docks de St Ouen Saint-Ouen que les candidats devront relever le défi : réinventer la street food et séduire aussi bien le jury que le public. À cette occasion, les 2 candidats victorieux du concours parallèle font leur retour et intègrent à nouveau la compétition aux côtés des candi- dats encore en lice.

Pour les accompagner, Fabien Ferré et Yoann Conte, les chefs du concours parallèle mais également François-Régis Gaudry, Mina Soundiram ainsi que plusieurs influenceurs food incontournables, viendront apporter leur regard et leur expertise.

Extrait vidéo

« Il n’y aura pas seulement deux binômes en compétition, mais trois ! »

Pour les quarts de finale, deux candidats vont faire leur retour dans la compétition.

"On veut de la gourmandise, mais attention !"

Hélène Darroze n’a pas l’air convaincue par le petit-déjeuner de ce candidat à base de graisse de chorizo.