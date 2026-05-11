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"Opération cabane" en Vendée et dans les Landes sur NOVO19 mercredi 13 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 11 mai 2026 197
"Opération cabane" en Vendée et dans les Landes sur NOVO19 mercredi 13 mai 2026

Mercredi 13 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera un nouveau numéro de "Opération Cabane", un divertissement inédit dans lequel deux artisans construisent des cabanes originales pour réaliser le rêve de quelqu’un.

Manu et Attila, constructeurs de cabanes renommés, parcourent la France pour relever un défi hors norme : réaliser, dans le plus grand secret, une cabane unique !

À l’origine de chaque projet, un complice qui souhaite exaucer le rêve d’un proche. À l’arrivée, une surprise totale. Entre défi de construction et aléas logistiques ou climatiques, Manu et Attila disposent de seulement 4 jours de chantier, un temps imparti sous haute tension pour imaginer et bâtir une cabane sur mesure.

Mais "Cabanes : un rêve à construire" va plus loin. À chaque épisode, c’est toute une région qui se révèle. Manu et Attila font preuve d’ingéniosité en s’adaptant aux spécificités de chaque territoire, en s’appuyant sur les paysages, la géographie des sites et les ressources locales, tout en privilégiant l’usage de matériaux recyclés. Artisans passionnés et savoir faire locaux enrichissent leurs créations.

Chaque cabane devient alors bien plus qu’un refuge : un lieu chargé d’émotion et le reflet vibrant d’un territoire.

Épisode 5 La Picardie

Dans l’Oise, entre forêts et villages de caractère, Jérôme, biker au caractère bien trempé, fait appel à Manu et Attila pour un projet personnel : construire une cabane pour son fils Arthur. L’objectif : tenter de recréer un lien fragilisé par le temps.

En quatre jours, le chantier progresse dans des conditions difficiles, au gré des envies changeantes de Jérôme !

Manu et Attila conçoivent un refuge à l’image d’Arthur, bien ancré dans le territoire picard.

Dernière modification le lundi, 11 mai 2026 18:27
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