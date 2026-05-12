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"Eurovision 2026" : La seconde demi-finale diffusée sur France 4 jeudi 14 mai

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 119
"Eurovision 2026" : La seconde demi-finale diffusée sur France 4 jeudi 14 mai

Jeudi 14 mai 2026 à 21:00, en direct de Vienne en Autriche, France 4 diffusera la seconde demi-finale du 70ème Concours Eurovision de la chanson.

15 pays seront en lice pour cette seconde manche de qualification : Bulgarie, Azerbaïdjan, Roumanie, Luxembourg, Tchéquie, Arménie, Suisse, Chypre, Lettonie, Danemark, Australie, Ukraine, Albanie, Malte, Norvège

Parmi eux, dix pays rejoindront en finale les dix autres pays qualifiés à l’issue de la première demi-finale, ainsi que la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Autriche, vainqueur l’an dernier à Bâle.
Les téléspectateurs français pourront voter lors de cette soirée.

Monroe, la représentante de la France, interprétera pour la première fois et en intégralité son titre « Regarde ! », ainsi que les candidats du Royaume-Uni et de l’Autriche.

Cette seconde demi-finale sera commentée par Stéphane Bern.

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 10:12
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