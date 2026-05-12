"Les Traîtres", la finale avec Eric Antoine diffusée sur M6 jeudi 14 mai 2026 (vidéo)

Jeudi 14 mai 2026 à 21:10 sur M6, Eric Antoine vous proposera d'assister à la Grande Finale de 6ème saison des "Traîtres".

Après l'élimination d'Isabelle Morini-Bosc par son amie et alliée dans le jeu, Adriana Karembeu, la partie est sur le point de s'achever au Château de Bournel, berceau de traîtrise après des semaines de manipulations, de mensonges éhontés et de retournements de situation spectaculaires.

Ils ne sont plus que cinq. Trois loyaux (Nicole Ferroni, Maud Ankaoua, Axel Huet) et deux Traîtres (Adriana Karembeu, Issa Doumbia).

À la suite de l'épreuve de dégustation, Issa Doumbia a remporté la dague lui permettant un double vote lors de la table ronde finale.

Mais un autre avantage pourrait bien perturber cette finale : Eric Antoine a mis aux enchères les lingots gagnés pour les associations pour remporter une carte « Voyante » qui permet au joueur qui la remporte de connaître le véritable rôle d'un autre joueur ! Si Nicole Ferroni et Maud Ankaoua ont décliné l'offre, Issa Doumbia a décidé de sacrifier 5 lingots. Qui va remporter cet avantage ? Issa Doumbia, Adriana Karembeu ou Axel Huet ?

Plus que jamais, les Traîtres seront en danger sur la table ronde finale.

Qui repartira avec le butin pour son association ? Les Traîtres parviendront-ils à duper l'assemblée jusqu'au bout, ou les Loyaux signeront-ils une victoire éclatante ?

Extrait vidéo

"Les gars on peut gagner !"

Axel Huet devrait peut-être se méfier davantage de ses alliés...