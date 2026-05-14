Une édition du "Grand Concours" à revoir sur TF1 samedi 16 mai 2026, les participants

Face au Concours de l'Eurovision, TF1 vous proposera de revoir, samedi 16 mai 2026 à 21:10, une édition du "Grand Concours" présentée par Arthur.

19 personnalités incontournables : animateurs, comédiens et humoristes prêts à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée !

Compétiteurs dans l’âme, les candidats les plus indisciplinés sont de retour : Az, Patrick Chanfray, Laurie Cholewa, Sophie Davant, Roman Doduik, Agustin Galiana, Anne-Sophie Girard, Gus, Marianne James, Frank Leboeuf, Jean-Luc Lemoine, Caroline Margeridon, Laurie Peret, Yoann Riou, Anne Roumanoff, Tareek, Sylvie Tellier, Titoff, Julia Vignali.

Grands habitués des joutes verbales de l’émission, amateurs de bons mots, mais surtout de mauvaise foi, ils devront rester suffisamment concentrés et être capable de respecter le timing afin de trouver les bonnes réponses.

Parmi ces candidats d’un soir, qui ne se laissera pas perturber par ses voisins pour remporter cette édition et repartir avec le trophée tant espéré ?

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !