Le 70ème Concours Eurovision de la chanson 2026 en direct sur France 2 samedi 16 mai

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21:00, en direct de Vienne en Autriche, France 2 vous proposera de suivre la 70ème édition du Concours Eurovision de la chanson.

Après la victoire de JJ l’an dernier, cette 70ème édition du concours Eurovision de la chanson se tient en direct de Vienne, en Autriche.

Lors de cette grande finale, commentée par Camille Cerf et Stéphane Bern, 25 pays sont en compétition pour tenter de remporter le trophée tant convoité.

Monroe, jeune artiste de 17 ans, portera les couleurs de la France cette année. Elle y interprétera « Regarde ! », un hymne à l'amour puissant, et portera les espoirs de tout un pays lors de la grande finale de l’Eurovision 2026

Comment se déroulent les votes ?

Chaque artiste reçoit, lors de la finale, un total de points composé à 50 % par les votes des jurys nationaux et à 50 % par les votes du public. Pour débuter l’annonce des votes, les porte-parole des 35 pays participants révèlent les résultats de leurs jurys nationaux (« Les 12 points de la France vont à… »).

Au terme du passage des 35 porte-parole, les présentateurs donneront sur scène les résultats du vote du public. À l’issue de cette phase de vote, le grand gagnant de l’Eurovision 2026 sera connu !

Comme l’an dernier, les votes des téléspectateurs pour la grande finale seront ouverts dès la première chanson.