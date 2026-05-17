"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 17 mai 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 17 mai à 16:10 pour revoir les meilleurs moments de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront présents dans ce best of.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 17 mai 2026, Frédéric Lopez vous propose de revoir les meilleurs moments de l'émission avec : Arnaud Ducret, Marine Delterme, Estelle Lefébure, Karl Sanchez (Nicky Doll), Alessandra Sublet, Loïck Peyron, Santa, Sidonie Bonnec, Bernard Werber, Jean-Marc Généreux, Catherine Jacob, Frédéric François, Yann Couvreur, Thomas Angelvy, Pierre Lapointe et Natacha Lindinger.

Au programme de ce moment à la campagne : yoga, quelques saveurs partagées et beaucoup de rire.