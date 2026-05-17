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"On connaît la chanson" avec Laurence Boccolini mardi 19 mai 2026 sur W9, les invités (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 17 mai 2026 263
"On connaît la chanson" avec Laurence Boccolini mardi 19 mai 2026 sur W9, les invités (vidéo)

Mardi 19 mai 2026 à 21:15, Laurence Boccolini fera son grand retour en prime time à la télévision avec "On connait la chanson", un nouveau divertissement musical.

Pour cette première édition, place à une spéciale années 90. L’occasion de (re)découvrir les titres qui ont marqué toute une génération, à travers des jeux à la fois surprenants et divertissants.

Autour de l’animatrice, 12 personnalités venues d’horizons et de générations variés s’affrontent dans une série de jeux mêlant quiz, épreuves musicales et défis décalés. Au fil des manches, performances live, surprises et moments de complicité s’enchaînent.

Entre nostalgie, rires et compétition, On connaît la chanson célèbre la musique pendant une soirée où chacun pourra tester ses souvenirs… et peut-être prouver qu’il connaît vraiment la chanson !

Alors quelle personnalité tirera son épingle du jeu et décrochera le trophée de cette spéciale années 90 ?

Les 12 personnalités de ce premier numéro : Malika Ménard, Nawarra, Gwendal Marimoutou, Keen’V, Ève Angeli, Jordan Deluxe, Bernard Minet, Ariane Brodier, Chicandier, Gilles Verdez, Isabelle Morini-Bosc et Maxime Dereymez.

Extrait vidéo

W9 a infiltré la playlist de Laurence Boccolini… et on ne s’attendait pas à ça...

Dernière modification le dimanche, 17 mai 2026 13:32
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