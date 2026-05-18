12ème épisode de "Top Chef" mercredi 20 mai 2026 sur M6, retour de la boîte noire (vidéo)

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 12ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef". La compétition change de dimension : place à la qualification pour les quarts de finale !

La semaine dernière, les cinq derniers candidats ont été choisis chacun par un des chefs du jury. Désormais, chaque chef va accompagner son talent pour tenter de remporter cette 17ème saison !

Et à enjeu exceptionnel, soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la créativité !

Lors d’une première épreuve, les candidats vont devoir bousculer les codes de la dégustation pour tenter d’impressionner l’un des chefs les plus créatifs du monde, le cuisinier triplement étoilé Jordi Roca.

Puis, les candidats devront relever le défi d’une des épreuves les plus célèbres du concours : la boite noire. Cette année, ce sont les chefs Alexandre Mazzia et David Toutain qui ont imaginé ensemble un plat à quatre mains, pour une épreuve plus redoutable que jamais.

Ils sont encore cinq. Mais à l’issue de cette soirée… ils ne seront plus que quatre.

Extrait vidéo

"Mon concept, c’est : servir trois verres d’eau aux chefs !"

Cette candidate propose un concept jamais vu dans Top Chef… des "verres d’eau" en guise de repas.