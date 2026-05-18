Inédit de "Cleaners les experts du ménage" mercredi 20 mai 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, TFX diffusera un épisode inédit de "Cleaners les experts du ménage" dans lequel les experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent...

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !

Une nouvelle fois, ils unissent leurs forces pour aider des particuliers à rendre leur maison propre et saine. Ils partagent le même objectif : nettoyer les intérieurs et apporter du bien-être.

Orlane et Audrey face à Olivier fan de Rocky

Les Cleaners sont appelés par Orlane et sa belle-fille Audrey pour redonner vie à une maison de campagne héritée. Abandonnée depuis le décès des grands-parents et du père d'Audrey, la demeure est figée dans le temps, reflétant un deuil difficile.

En parallèle, les experts du ménage affrontent le défi d'Olivier, un passionné de Rocky Balboa dont la collection envahissante menace de le submerger. Incapable de se séparer du moindre objet, ce grand collectionneur voit son espace vital réduit.

Les Cleaners parviendront-ils à insuffler une nouvelle vie à cette maison chargée d'émotions et à mettre de l'ordre dans l'univers débordant d'Olivier ?