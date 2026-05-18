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"Opération cabane" en Bretagne sur NOVO19 mercredi 20 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 18 mai 2026 275
"Opération cabane" en Bretagne sur NOVO19 mercredi 20 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, NOVO19 diffusera un nouveau numéro de "Opération Cabane", un divertissement inédit dans lequel deux artisans construisent des cabanes originales pour réaliser le rêve de quelqu’un.

Manu et Attila, constructeurs de cabanes renommés, parcourent la France pour relever un défi hors norme : réaliser, dans le plus grand secret, une cabane unique !

À l’origine de chaque projet, un complice qui souhaite exaucer le rêve d’un proche. À l’arrivée, une surprise totale. Entre défi de construction et aléas logistiques ou climatiques, Manu et Attila disposent de seulement 4 jours de chantier, un temps imparti sous haute tension pour imaginer et bâtir une cabane sur mesure.

Mais "Cabanes : un rêve à construire" va plus loin. À chaque épisode, c’est toute une région qui se révèle. Manu et Attila font preuve d’ingéniosité en s’adaptant aux spécificités de chaque territoire, en s’appuyant sur les paysages, la géographie des sites et les ressources locales, tout en privilégiant l’usage de matériaux recyclés. Artisans passionnés et savoir faire locaux enrichissent leurs créations.

Chaque cabane devient alors bien plus qu’un refuge : un lieu chargé d’émotion et le reflet vibrant d’un territoire.

Épisode 6 La Bretagne

En Bretagne, Olivia et Jean-Eudes préparent une surprise pour leurs cinq enfants : une cabane au bord de l’eau, où ils pourront jouer, observer la nature et assouvir leur passion de la pêche.

Manu et Attila ont 4 jours pour relever ce défi ! Mais le terrain escarpé ne va pas leur faciliter pas la tâche, d’autant plus que plusieurs pannes de matériel et le transport d’une plaque de granit, typique de la région, viennent ralentir le chantier.

Les constructeurs vont devoir redoubler d’effort et d’ingéniosité pour tenir les délais. Pour y parvenir, ils vont faire appel aux artisans locaux et s'appuyer sur les ressources de la famille afin de mener le projet à bien et offrir aux enfants leur cabane de rêve.

Dernière modification le lundi, 18 mai 2026 12:12
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