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"Le prime des vérités !" de retour le 10 juin 2026 sur W9 avec Cyril Hanouna

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 247
"Le prime des vérités !" de retour le 10 juin 2026 sur W9 avec Cyril Hanouna

"Le Prime des vérités", présenté par Cyril Hanouna, sera de retour mercredi 10 juin 2026 à 21:15 sur W9 pour une soirée d’aveux et de révélations qui promet de marquer les esprits...

Après une saison entière de "Tout Beau Tout N9uf" pleine de débats, de fous rires, de clashs, de moments cultes et de confidences, il est temps de faire le bilan !

Les chroniqueurs et Cyril Hanouna reviennent sans filtre sur les séquences qui ont marqué la saison. Polémiques, révélations, tensions en coulisses, amitiés renforcées, regrets ou moments inoubliables : personne ne pourra esquiver les questions que tout le monde se pose depuis des mois.

Autour de la table, vérités cash, dossiers brûlants et surprises exceptionnelles viendront rythmer cette grande soirée de clôture.

Cyril Hanouna conduira chacun à faire son bilan, à clarifier ses prises de position et à révéler ce qui s’est vraiment passé à l’antenne comme en coulisses… avant de se prêter lui aussi à l’exercice et de passer au grill face aux chroniqueurs !

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