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Coupe du Monde : France / Maroc en direct sur M6 jeudi 9 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 juillet 2026 373
Coupe du Monde : France / Maroc en direct sur M6 jeudi 9 juillet 2026

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 21:50, en direct du Gillette Stadium de Foxborough, M6 diffusera le quart de finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc.

L'équipe de France retrouve le Maroc pour un quart de finale très attendu de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Après un parcours convaincant, les Bleus abordent ce rendez-vous avec l'ambition de poursuivre leur route vers un nouveau sacre mondial. Solides défensivement et efficaces dans les moments décisifs, ils ont validé leur qualification en éliminant le Paraguay en huitième de finale.

En face, le Maroc confirme sa montée en puissance sur la scène internationale. Les Lions de l'Atlas ont impressionné en éliminant successivement les Pays-Bas puis le Canada, démontrant une nouvelle fois leur discipline tactique, leur engagement et leur capacité à rivaliser avec les meilleures sélections du monde.

Cette affiche réveille également le souvenir de la demi-finale de la Coupe du monde 2022, remportée par la France. Quatre ans plus tard, les deux nations se retrouvent à un stade avancé de la compétition avec, cette fois encore, une place dans le dernier carré en jeu.

Le vainqueur de cette confrontation décrochera son billet pour les demi-finales, où il affrontera le vainqueur du quart de finale opposant l'Espagne à la Belgique.

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un grand spectacle : deux équipes ambitieuses, des joueurs de classe mondiale et un stade qui promet une ambiance exceptionnelle.

Ce France / Maroc s'annonce comme l'un des temps forts de ces quarts de finale de la Coupe du Monde 2026.

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