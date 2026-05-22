Ring (Variations du couple), une pièce inédite diffusée sur France 4 dimanche 24 mai 2026

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 21:00, France 4 France 4 consacrera une soirée exceptionnelle au théâtre contemporain avec la diffusion de "Ring (Variations sur l’amour)" et "La Réunification des deux Corées", deux œuvres sensibles et incisives qui explorent les liens amoureux, les désirs et les fragilités humaines.

21.00 Ring (Variations du couple)

Dans un corps-à-corps jubilatoire, Jina Djemba et Amaury de Crayencour nous emmènent dans un voyage poignant et hilarant au pays du couple.

De la première rencontre à la dernière rupture, seize rounds amoureux qui oscillent nerveusement entre rire et drame. Amants, parents, étrangers, divorcés, veufs, maris et femmes ... tous s'appellent Camille et tous se débattent avec leurs pulsions, leur éducation, leurs idéaux.

D'une étincelle se propage un feu, d'un malentendu éclate une guerre, malgré les efforts surhumains de chacun pour aimer l'autre… et s'aimer soi-même.

Une pièce de Léonore Confino mise en scène par Côme de Bellescize avec Jina Djemba et Amaury de Crayencour.

22.15 La Réunification des deux Corées

Chef-d’œuvre de Joël Pommerat, La Réunification des deux Corées est une puissante traversée de l’amour, entre réalisme et humour, une radiographie des passions de tous les temps dans une mise en scène inoubliable.

Ils apparaissent puis disparaissent au fil des jeux de lumière qui séparent dix-neuf fragments du discours amoureux. Eux, ce sont les comédiens de Joël Pommerat, à la précision impeccable, à l’émotion tournoyante, pris en étau dans un sujet aux contours infinis : l’amour. Sous la forme d’un inventaire de situations concrètes, le texte aborde la mythologie de l’amour, la complexité des liens humains, de nos affections, l’obsession du manque, la pulsion, la rupture. La Réunification des deux Corées résonne encore longtemps après la représentation dans la mémoire des spectateurs, gage d’un spectacle qu’on aime passionnément.

Avec : Ella Benoit, Saadia Bentaïeb, Yannick Choirat, Philippe Frécon, Ruth Olaizola, Marie Piemontese, Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu (et Agnès Berthon).