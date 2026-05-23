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"Mariés au premier regard" lundi 25 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 14ème épisode

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 267
"Mariés au premier regard" lundi 25 mai 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 14ème épisode

Lundi 25 mai  2026 à 21:10, M6 diffusera le quatorzième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le quatorzième épisode :

Le fossé entre les histoires d'amour des deux sœurs va se creuser encore un peu plus. Lucile et Alex vont encore se rapprocher alors que les désillusions vont s'accumuler pour Mélanie

Quant à Alexandre, il va commettre une terrible maladresse qui va mettre le feu aux poudres et la situation va complètement dégénérer alors que Perrine et lui vont se retrouver face aux expertes pour le bilan de l'expérience.

Alors qu'elle tombe un peu plus chaque jour sous le charme de son mari, Estelle va aborder un sujet délicat qui va inquiéter Stéphane...

Christophe a bien senti que Margaux n'avait pas eu le coup de cœur pour lui, mais il va tout faire pour la séduire. Christophe aura-t-il raison d'y croire ?

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 13:16
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