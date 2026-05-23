"Appels d'urgence" en immersion avec les pompiers de Lyon sur TFX lundi 25 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 à 21:10, Hélène Mannarino vous proposera de revoir sur TFX un numéro du magazine "Appels d'urgences" : « Incendies, urgences vitales et missions spectaculaires pour les pompiers de Lyon ».

Imaginez : jusqu’à 27 interventions par jour, c’est le quotidien sous tension des pompiers de la 3° ville de France : Lyon : un centre-ville très dense avec son lot d’accidents domestiques, des brûlures gravissimes, des mauvaises chutes. Les 100 soldats du feu de la caserne Rochat enchaînent des missions toutes plus sensibles les unes que les autres.

Mais il faut aussi compter avec la banlieue : 1,7 million d’habitants à protéger ; depuis les interventions les plus redoutées : le feu d’appartement, jusqu’à des événements hors normes comme le déraillement d’un TER suite à un glissement de terrain.

Les pompiers le savent, dans une grande métropole comme Lyon, il faut s’attendre à tout.