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"Cauchemar en cuisine" à Brive-la-Gaillarde vendredi 29 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 141
"Cauchemar en cuisine" à Brive-la-Gaillarde vendredi 29 mai 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Vendredi 29 mai 2026 à 21:10, M6 rediffusera le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Brive-la-Gaillarde.

Dans ce numéro de "Cauchemar en cuisine", le chef Etchebest se rend à Brive-la-Gaillarde pour venir en aide à Amina, restauratrice depuis 35 ans.

Si pendant des années son restaurant a été un succès, aujourd'hui Amina est complètement dépassée et son établissement est passé de 200 couverts par jour à... 2 !

Le chef va découvrir un laisser-aller incroyable et l'une des cuisines les plus grasses qu'il ait jamais vues, l'obligeant même à s'équiper pour inspecter les lieux ! Et ce n'est que le début : tensions permanentes, équipe au bord de la rupture...

Le chaos règne en salle comme en cuisine. Mais derrière les erreurs et le découragement, le chef Etchebest va aussi découvrir une femme au parcours bouleversant, qui va le laisser sans voix, entre choc et émotion.

Extrait vidéo

"C'est le cataclysme dans ma bouche". Le chef Etchebest affronte une sauce à l’ail particulièrement relevée !
Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 11:01
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