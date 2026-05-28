Finale de "La meilleure boulangerie de France" jeudi 28 mai 2026 sur M6, l'épreuve du jour

Du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026, Bruno Cormerais, Noëmie Honiat, Michel Sarran et Chiara Serpaggi vous donnent rendez-vous à 18:35 sur M6 pour la grande Finale de la 13ème saison de "La meilleure boulangerie de France".

Après des mois d'un tour de France gourmand et intense, l’heure de la grande semaine nationale a enfin sonné pour la saison 13 de "La Meilleure Boulangerie de France".

Tout au long de la semaine, à 18:35 sur M6, les meilleures enseignes qualifiées lors des sélections régionales s'affrontent pour décrocher le titre suprême et succéder aux précédents vainqueurs.

Cette année, le jury historique composé de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran s'est agrandi avec l'arrivée de deux renforts de choix : le chef étoilé Danny Khezzar et la spécialiste de la pâtisserie Chiara Serpaggi. Ensemble, ils s'apprêtent à soumettre les finalistes à des défis d'un niveau technique jamais vu.

Des épreuves dans lesquelles les boulangers devront mettre les bouchées doubles

La tension monte d’un cran ! Cette semaine, les 28 boulangeries finalistes vont devoir faire preuve de créativité, de technicité et de précision pour convaincre le jury et décrocher leur place pour la finale du vendredi. Chaque jour, une nouvelle épreuve, un nouveau défi… et une seule chance de se démarquer !

Pour départager ces artisans d'exception, le jury a préparé un marathon boulanger où la moindre erreur sera éliminatoire.

Jeudi 28 mai 2026 • La brioche d'excellence

Les quatre dernières régions qualifiées vont devoir relever un nouveau défi : réaliser une brioche d'exception.

Le binôme gagnant décrochera directement sa place pour la Grande Finale de vendredi face à Baptiste et Timothée représentants les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Une épreuve, quatre équipes, mais seulement une seule place pour prétendre au titre de Meilleure Boulangerie de France 2026.