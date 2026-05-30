recherche
Divertissements

"Mariés au premier regard" lundi 1er juin 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 15ème épisode

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 280
"Mariés au premier regard" lundi 1er juin 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 15ème épisode

Lundi 1er juin 2026 à 21:10, M6 diffusera le 15ème et avant-dernier épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le quinzième épisode :

Les deux sœurs vivront une fois de plus le grand écart. Alors que Lucille et Alex sont de plus en plus amoureux, la douce et patiente Mélanie va rassembler tout son courage et convoquer Antoine pour une explication franche. Une confrontation dont aucun des deux ne ressortira indemne.

Quant à Estelle et Stéphane de retour en France, un événement inattendu va venir troubler leur bonheur...

Vous retrouverez Perrine et Alexandre et découvrirez pourquoi Alexandre renonce à leur voyage à Saint-Martin. Estelle Dossin va tout tenter pour remettre le couple sur le chemin de l'amour. L'experte va-t-elle réussir ?

Extrait vidéo

"Il ne faut pas sauter sur moi"
Stéphane se souviendra longtemps de sa rencontre avec le chien d'Estelle...

"Je trouve que tu n'as pas cherché le contact plus que ça"
Mélanie fait part à Antoine de son ressenti sur leur relation depuis leur retour de voyage de noces...

Dernière modification le samedi, 30 mai 2026 12:28
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Appels d'urgence&quot; au Cap d'Agde, lundi 1er juin 2026 sur TFX

"Appels d'urgence" au Cap d'Agde, lundi 1er juin 2026 sur TFX

30 mai 2026 - 12:53

Sur le même thème...

&quot;Mask Singer&quot; : Le Cyborg était... Pascal Légitimus ! Regardez son démasquage (vidéo)

"Mask Singer" : Le Cyborg était... Pascal Légitimus ! Regardez son démasquage (vidéo)

30 mai 2026 - 00:27

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 30 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 30 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé…

29 mai 2026 - 22:53 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...