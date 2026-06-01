"Tous en cuisine" lundi 1er juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Lundi 1er juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony sont de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du lundi 1er juin 2026



Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée • Ceviche de poisson, crème à l'amande

4 filets de dorade de 50 g chacun ou 1 morceau de poisson blanc de 200 g

100 g de raisins blancs frais lavés

1 citron vert

¼ de botte de cerfeuil

Huile d'olive

Fleur de sel et poivre du moulin

Pour le gaspacho à l'amande :

150 g d'amandes blanches toastées et refroidies

1 tranche de pain toasté de la veille

40 cl d'eau

6 cl d'huile d'olive

2,5 cl de vinaigre de Xérès

Sel fin.

Plat • Tortilla crémeuse, poivrons confits, pain à l'ail

5 œufs

400 g de pommes de terre râpées non lavées

3 poivrons rouges cuits au four, épluchés

Quelques feuilles de cerfeuil

Huile d'olive

Fleur de sel

Sel fin et piment d'Espelette

Pour le pain à l'ail :