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Demi-finale de "Top Chef" mercredi 3 juin 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 juin 2026 237
Demi-finale de "Top Chef" mercredi 3 juin 2026 sur M6, voici ce qui attend les candidats (vidéo)

Mercredi 3 juin 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera la demi-finale la 17ème saison de "Top Chef". La compétition s'intensifie aux portes de la grande finale.

Pour cette demi-finale, les trois derniers candidats Alexy, Victor et Viviana, s’affrontent dans un format inédit : chacun défie ses adversaires en leur imposant une épreuve culinaire de son choix.

Les trois défis

  • Première épreuve : Réaliser une raviole tricolore sans colorants artificiels.
  • Deuxième épreuve : Cuisiner l’escargot sans cargolade ni beurre maître d’hôtel.
  • Troisième épreuve : Préparer une volaille farcie désossée de l’intérieur, sans sauce.

À l’issue de ces trois épreuves techniques, les cinq jurés, accompagnés des chefs invités Pascal Barbot, Pierre Gagnaire et Guy Krenzer, départageront les candidats pour désigner les deux finalistes qui s’affronteront lors de la grande finale de Top Chef.

Extrait vidéo

"C’est les feux de l’enfer sur ce barbecue !"
Aux portes de la finale, Alexy met le feu à son barbecue… et brûle son plat...

Dernière modification le lundi, 01 juin 2026 11:23
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