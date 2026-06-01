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"Vos objets valent de l'or" à Lusigny-sur-Barse avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 3 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 1 juin 2026 277
"Vos objets valent de l'or" à Lusigny-sur-Barse avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 3 juin 2026

Mercredi 27 mai 2026 à 21:10, Adeline Toniutti présentera sur NOVO19 le troisième numéro de "Vos objets valent de l'or", une émission inédite qui mêle nostalgie, histoire des objets, expertise financière et émotions familiales, où un simple objet oublié peut se transformer en un joli coup de pouce financier.

Une vieille console de jeux, un vélo retrouvé au fond d’un garage, un meuble d’époque… autant d’objets du quotidien, chargés d’histoire, qui peuvent retrouver une seconde vie… et même générer un beau bénéfice !

Aux quatre coins de la France, Adeline Toniutti part chez les Français, à la découverte de trésors inattendus. Qu’ils proviennent d’un héritage familial ou d’un carton oublié au grenier, chaque objet peut se révéler être une véritable pépite ! Accompagnée d’un commissaire priseur de la région, Adeline passe au crible chaque pièce de la maison.

Les objets sont expertisés et estimés avant de révéler tout leur potentiel lors d’une vente aux enchères riche en surprises. À la clé, une belle plus value qui permettra aux familles de réaliser leurs rêves : un voyage, un mariage, des travaux ou un déménagement.

Derrière chaque objet se cache une opportunité qui peut changer une vie !

Épisode 3 Lusigny-sur-Barse, la ferme des géants

Bienvenue à la campagne ! Aujourd’hui, Adeline et le commissaire-priseur Léonard Pomez ont rendez-vous à quelques kilomètres de Troyes, dans une ferme familiale totalement atypique.

Au milieu des ânes et des vaches, Thierry (le papa), Audrey, son frère Charles et le petit Léonard (deux ans) vivent ici depuis plusieurs générations ! Agriculteurs passionnés, ils avouent avoir accumulé de nombreux objets en tous genres depuis des dizaines d’années. Il est urgent de faire du tri… et de la place !

Adeline et Léonard ne vont pas être au bout de leurs surprises en découvrant notamment une incroyable collection de tracteurs, et bien d’autres objets insolites comme d’anciennes auto-tamponneuses ! La famille vient d’acheter une nouvelle ferme, qui nécessite de nombreux travaux de rénovation. La vente de toutes ces trouvailles est donc déterminante pour préparer l’avenir.

Adeline et Léonard arriveront-ils à enflammer la vente aux enchères de ces trésors XXL ?

Dernière modification le lundi, 01 juin 2026 14:41
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