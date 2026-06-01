"Monster Garage" débarque en France sur RMC Découverte mercredi 3 juin 2026 avec Vincent Lagaf'

"Monster Garage", le temple américain de la démesure mécanique, débarque en France avec Vincent Lagaf' sur RMC Découverte. Le premier numéro sera diffusé mercredi 3 juin 2026 à 21:10.

Le concept est simple : transformer un véhicule ordinaire en un monstre mécanique extraordinaire.

Pour cette grande première, le défi est à la hauteur de la légende : transformer une limousine Lincoln en une base nautique mobile capable de transporter 4 jet-skis et de les mettre à l'eau.

Vincent Lagaf' s'est entouré de ses 2 experts, Pascal l'ingénieur et JC le couteau-suisse, pour relever le défi en 5 jours, avec seulement 2 000 euros et l'obligation de garder le châssis de série. Découpe sauvage de la cabine, rampe inédite, gestion du V8 pour supporter un tel poids : rien n'est épargné aux mécanos.

Le point d'orgue ? Une arrivée impériale sur le port sous escorte policière, où le « Monstre » doit prouver qu'il est une véritable base nautique opérationnelle.

Entre adrénaline, cambouis et défis impossibles : ici, on frôle le génie... ou on finit à la casse.

Découvrez le nouvel épisode inédit de Monster Garage France avec Vincent Lagaf' mercredi 3 juin dès 21:10 sur RMC Découverte et dès 6h sur RMC BFM Play.