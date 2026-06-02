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"Tous en cuisine" mardi 2 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 245
"Tous en cuisine" mardi 2 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Mardi 2 juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du mardi 2 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat Moules frites

  • 1,2 kg de moules ébarbées et rincées
  • 10 cl de vin blanc sec
  • 1 échalote épluchée et émincée
  • 1 belle branche de thym frais
  • 1 cuil. à café de fécule de maïs
  • 200 g de crème fraîche
  • 1 cuil. à café de curcuma en poudre
  • Huile d'olive

Pour les frites :

  • 1 kg de pommes de terre (Bintje ou à chair ferme), lavées, épluchées et coupées en frites régulières
  • 10 cl d'huile de pépins de raisins
  • Sel fin
  • 2 pincées de paprika fumé.

Dessert Gaufres, chantilly et spéculoos

Pour les gaufres :

  • 25 cl de lait entier
  • 230 g de farine
  • 1 pincée de sel fin
  • 4 blancs d'œufs
  • 20 g de sucre en poudre
  • 200 g de beurre fondu tiède
  • 5 cl d'huile de pépins de raisins

Pour le coulant spéculoos :

  • 200 g de biscuits spéculoos
  • 20 cl de lait concentré non sucré
  • 1 cuil. à soupe de miel
  • 1 pincée de sel fin
  • Pour la crème chantilly :
  • 200 g de crème liquide montée en chantilly avec 15 g de sucre glace + ½ gousse de vanille grattée
Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 09:00
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