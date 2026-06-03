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"La nuit espagnole" aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 vendredi 5 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 juin 2026 180
"La nuit espagnole" aux Chorégies d'Orange à revoir sur France 4 vendredi 5 juin 2026

Vendredi 5 juin 2026 à 21:00, France 4 vous proposera revoir "La nuit espagnole", enregistrée au Théâtre antique d'Orange à l'occasion du 150e anniversaire des Chorégies d'Orange en 2019.

Pour leur 150ème anniversaire, célébré en 2019, les Chorégies d'Orange ont confié l'organisation d'une "Nuit espagnole" au célèbre baryton Plácido Domingo.

Le spectacle est dédié à la musique ibérique, mettant particulièrement à l'honneur la zarzuela (un genre théâtral lyrique espagnol proche de l'opéra-comique ou de l'opérette) ainsi que des chants traditionnels espagnols.

Pour ce voyage musical, Plácido Domingo est entouré sur scène de la soprano Ana Maria Martinez, du ténor Ismael Jordi, ainsi que des danseurs de la prestigieuse compagnie flamenco d'Antonio Gades.

Cette captation mêle opéra, folklore espagnol, danse flamenco et grande musique sous le ciel de Provence.

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