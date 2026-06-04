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"Tous en cuisine" jeudi 4 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 330
"Tous en cuisine" jeudi 4 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Jeudi 4 juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du jeudi 4 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Entrée Tempura de légumes, mayonnaise cocktail

  • 1 courgette
  • 1 aubergine
  • 12 feuilles de basilic
  • 80 g de farine de riz
  • 11 cl d'eau glacée (ajouter quelques glaçons pour bien refroidir)
  • 4 cuil. à soupe de mayonnaise
  • 1 cuil. à soupe de ketchup
  • Le jus d'1 citron jaune
  • 1 litre d'huile de friture
  • Sel fin et poivre du moulin.

Plat Croque plat au jambon, crème de fromage et brochettes de légumes grillés

  • 4 buns
  • 4 tranches de jambon blanc (ou jambon de dinde) taillées en carré de la taille des buns
  • 4 tranches de cheddar
  • 20 g de beurre doux + un peu pour la cuisson
  • 15 g de farine
  • 10 cl de lait entier
  • 20 g de crème liquide entière
  • 50 g de parmesan râpé
  • 20 g de cheddar râpé
  • 1 jaune d'œuf
  • Huile d'olive
  • Sel fin et poivre du moulin
  • Pour les brochettes de légumes grillés :
  • 1 courgette
  • 12 tomates cerises
  • Les sommités d'¼ de chou-fleur blanchi
  • 1 brocoli coupé en petits bouquets et blanchi.
Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 09:07
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