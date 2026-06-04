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Le concert de la "Star academy" en direct de Toulon diffusé sur sur TF1 samedi 6 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 300
Le concert de la "Star academy" en direct de Toulon diffusé sur sur TF1 samedi 6 juin 2026

Samedi 6 juin 2026 à 21:10, en direct du Zénith de Toulon, TF1 diffusera le concert événement de la dernière promotion de la "Star Academy".

Depuis le 27 février dernier, Ambre, Léa, Victor, Sarah, Bastiaan, Anouk, Théo P, Mélissa et Jeanne enflamment les scènes de France, de Belgique et de Suisse avec le "Star Academy : Tour 2026".

Portée par un engouement exceptionnel, la tournée s'impose comme un véritable phénomène : 73 dates programmées dont une grande majorité à guichets fermés, 38 villes visitées, 3 Accor Arena, 7 festivals et plus de 400 000 spectateurs attendus sur l'ensemble de la tournée.

Sur scène, les académiciens revisiteront les moments forts de leur parcours au Château, de leur hymne "Voulez-vous", à leurs reprises les plus marquantes, jusqu'à l'interprétation de leurs singles.

Ils partageront également la scène avec des invités exceptionnels qui viendront sublimer cette soirée unique.

Le samedi 6 juin, en direct du Zénith de Toulon, les 9 académiciens offriront un show d'envergure, mis en scène par Jonathan Jenvrin, capté pour une diffusion exclusive sur TF1.

Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 09:22
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