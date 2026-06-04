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"Le Bigdil" : Spéciale kermesse, vendredi 5 juin 2026 sur RMC Story

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 226
"Le Bigdil" : Spéciale kermesse, vendredi 5 juin 2026 sur RMC Story

Vendredi 5 juin 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" dans lequel Vincent et Bill se mettent à l'heure de la kermesse.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale Kermesse

Pour ce nouvel épisode inédit, Le Bigdil sent bon la fête de village ! Vincent et Bill se mettent à l'heure de la kermesse, avec des épreuves aussi déjantées que festives. Les candidats vont devoir garder le rythme pour espérer repartir les bras chargés de cadeaux.

Le principe reste inchangé : enchaîner les épreuves pour remporter des cadeaux. À chaque étape, un choix cornélien s'impose — sécuriser ses gains ou tenter le rideau, au risque de tout perdre… ou de décrocher le gros lot ?

Au programme cette semaine : Chamboule-Tout, Ballons Fléchettes et Memory Géant promettent des moments aussi drôles qu'imprévisibles.

Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 15:01
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