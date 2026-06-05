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"Tous en cuisine" vendredi 5 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 255
"Tous en cuisine" vendredi 5 juin 2026 sur M6, le menu et la liste des ingrédients

Vendredi 5 juin 2026 à 18:30, Cyril Lignac et Jérôme Anthony seront de retour sur M6 dans un nouveau numéro de "Tous en cuisine". Voici le menu et les ingrédients nécessaires pour la recette de ce soir.

À l'occasion de la coupe du monde, Cyril Lignac embarque les téléspectateurs pour un voyage culinaire en revisitant les grands classiques des nations en compétition.

De son côté, Jérôme Anthony parcourt les villes avec son camion “miam-miam”.

Entre cuisine et passion du football, Jérôme Anthony et Cyril Lignac vous proposent de partager des instants chaleureux aux côtés d’invités liés, par leur métier ou simplement par l’amour du sport, à l’univers du ballon rond. Un seul objectif : faire monter la fièvre du Mondial dans toutes les cuisines de France.

Avant le lancement officiel de la compétition, l’émission entre dans une phase d’échauffement !

L’émission réunit une famille, aux couleurs des Bleus ou de l’équipe qu’elle soutient, invitée à cuisiner en simultané dans une ambiance conviviale et festive.

Aux côtés de Cyril Lignac, les consultants sportifs du groupe M6 partagent leurs expertises pour plonger les téléspectateurs dans l’univers de la compétition.

Enfin, un invité VIP, ancien joueur, passionné de football ou simplement supporter incarnant une nation, se joint à l’expérience depuis chez lui pour cuisiner en direct et partager son regard sur le Mondial.

Le menu et les ingrédients du vendredi 5 juin 2026

Voici le menu qui sera proposé ce soir et la liste des ingrédients dont vous aurez besoin pour réaliser les recettes.

Plat Blanquette de veau, poêlée de champignons

  • 850 g de veau à blanquette en morceaux de 70 g précuit : plonger la viande dans une casserole d'eau bouillante avec un peu de gros sel de cuisine ; laisser bouillir 5 minutes puis égoutter la viande avec une écumoire et réserver dans un plat
  • 3 feuilles de chou vert coupées en 3
  • 3 carottes épluchées et coupées en rondelles
  • 1 oignon épluché et coupé en quartiers
  • 8 champignons de Paris lavés et sans les pieds, la moitié coupée en quartiers, l'autre en fines tranches
  • 1 botte de ciboulette ciselée
  • 50 g de farine
  • 75 g + 10 g de beurre
  • 15 cl crème liquide
  • Huile d'olive
  • Sel fin et poivre du moulin

Dessert Crumble de poires et macadamia, sauce chocolat

  • 8 poires épluchées, épépinées et coupées en quartiers
  • 120 g de sucre
  • 1 gousse de vanille
  • 40 g de beurre doux
  • 1 citron vert

Pour le crumble :

  • 100 g de noix de macadamia concassées
  • 90 g de farine
  • 40 g de coco râpée
  • 80 g de sucre
  • 4 cuil. à soupe de pépites de chocolat noir
  • 80 g de beurre doux
  • 1 pincée de sel fin
  • Pour la sauce chocolat :
  • 80 g de chocolat noir concassé
  • 100 g de crème liquide entière
  • 1 cuil. à café de grains de café concassés (ou moulu)
  • 1 gousse de vanille
  • 60 ml d'eau.
Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 09:30
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