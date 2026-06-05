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La pièce "Cher trésor" de Francis Veber à revoir sur France 4 dimanche 7 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 5 juin 2026 261
La pièce "Cher trésor" de Francis Veber à revoir sur France 4 dimanche 7 juin 2026

Dimanche 7 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la pièce "Cher trésor" de Francis Veber, le créateur du célèbre personnage de François Pignon.

L'histoire en quelques lignes...

Comment faire quand on est chômeur de longue durée et qu'on n'a pas un centime à la banque ? En simulant un contrôle fiscal pour laisser penser qu'on a des choses à cacher...

Une stratégie qui peut paraître absurde : pourquoi le Trésor public irait-il contrôler quelqu'un qui ne possède rien ?

C'est pourtant la tactique employée par François Pignon pour se remettre à exister auprès de tous ceux qui l'ont abandonné, sa femme, ses amis. Un moyen de devenir brusquement quelqu'un d'intéressant à leurs yeux.

Comment Pignon parviendra-t-il à entraîner un contrôleur fiscal dans son jeu et quels avantages en tirera-t-il ?

Avec : Philippe Béglia, Claude Brécourt, Michèle Garcia, Gérard Jugnot, Eric Le Roch, Irina Ninova, Alexandra Vandernoot.

Dernière modification le vendredi, 05 juin 2026 10:41
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