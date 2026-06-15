Le concert de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel rediffusé sur France 4 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le concert événement de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel qui s'est déroulé le 10 juin 2000, à l'occasion de ses quarante ans de carrière.

Dans la nuit du 10 juin 2000, Johnny Hallyday, n’arrive pas à réaliser : « C’est trop beau pour le croire et pourtant, on l’a fait. » Au pied du monument le plus célèbre d’Europe, Johnny accède à une reconnaissance qu’il n’avait encore jamais connue et qui reste sans doute inégalée dans l’histoire de la musique populaire.

C’est lui que les plus hautes autorités ont choisi pour incarner la rencontre de la France avec le nouveau millénaire devant 600 000 spectateurs ébahis.

En échange d’une telle consécration nationale, Johnny offre quarante ans de musique, de passion et de scène. Les deux heures vingt de concert sonnent comme l’apothéose d’une vie où il a tout donné à la musique et à son public. Alors que le ciel de la capitale s’illumine dans un feu d’artifice final, le chanteur sait qu’il n’a pas manqué son rendez-vous avec le destin.

France Télévisions vous offre la chance de revivre cette soirée mémorable qui a marqué le public français !