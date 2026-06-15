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"Vos objets valent de l'or" à Lorient avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 17 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 juin 2026 183
"Vos objets valent de l'or" à Lorient avec Adeline Toniutti sur NOVO19 mercredi 17 juin 2026

Mercredi 17 juin 2026 à 21:10, Adeline Toniutti présentera sur NOVO19 le cinquième numéro de "Vos objets valent de l'or", une émission inédite qui mêle nostalgie, histoire des objets, expertise financière et émotions familiales, où un simple objet oublié peut se transformer en un joli coup de pouce financier.

Une vieille console de jeux, un vélo retrouvé au fond d’un garage, un meuble d’époque… autant d’objets du quotidien, chargés d’histoire, qui peuvent retrouver une seconde vie… et même générer un beau bénéfice !

Aux quatre coins de la France, Adeline Toniutti part chez les Français, à la découverte de trésors inattendus. Qu’ils proviennent d’un héritage familial ou d’un carton oublié au grenier, chaque objet peut se révéler être une véritable pépite ! Accompagnée d’un commissaire priseur de la région, Adeline passe au crible chaque pièce de la maison.

Les objets sont expertisés et estimés avant de révéler tout leur potentiel lors d’une vente aux enchères riche en surprises. À la clé, une belle plus value qui permettra aux familles de réaliser leurs rêves : un voyage, un mariage, des travaux ou un déménagement.

Derrière chaque objet se cache une opportunité qui peut changer une vie !

Épisode 5 Lorient : les enchères prennent le large

À 66 ans, Inès n’a rien perdu de son tempérament d’aventurière. Passionnée de voyages et de road trips à moto, elle vit à cent à l’heure ! Mais depuis la disparition de son mari, grand amateur de marine, la famille conserve de précieux objets : gouvernails, instruments de navigation, hélices et autres outils de bord font le bonheur d’Adeline et de Pierre-Guillaume, le commissaire-priseur.

Mais, au-delà de ces véritables trésors des océans, Inès prend également la décision de vendre sa moto préférée, synonyme de souvenirs inoubliables. Cela permettra-t-il de faire vrombir les enchères ?

Dernière modification le lundi, 15 juin 2026 14:07
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