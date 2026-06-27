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"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 330
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 28 juin 2026 sur France 3

Dimanche 28 juin 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 28 juin 2026, Michel Drucker proposera une spéciale « Voyage » et recevra : Julie Andrieu, Antoine, Jérémy Frérot, Philippe Gougler, Antoine de Maximy, Sophie Jovillard, Jérôme Pitorin, David et Jonathan.

Pas de seconde partie cette semaine en raison de la diffusion des Championnats de France de vélo.

Ce sera le dernier numéro de "Vivement Dimanche" de la saison qui reviendra à la rentrée.

Dernière modification le samedi, 27 juin 2026 11:09
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