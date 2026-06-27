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Coupe du Monde : Allemagne / Paraguay en direct sur M6 lundi 29 juin 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 60
Coupe du Monde : Allemagne / Paraguay en direct sur M6 lundi 29 juin 2026

Lundi 29 juin 2026 à partir de 22:20 en direct Gillette Stadium de Foxborough, près de Boston, M6 diffusera le match des 16èmes de finale de la Coupe du Monde entre l'Allemagne et le Paraguay.

L'Allemagne et le Paraguay s'affrontent dans une rencontre à élimination directe de la Coupe du monde 2026, avec une place en huitièmes de finale en jeu. L'Allemagne, quadruple championne du monde, aborde cette affiche avec l'ambition de confirmer son statut de favorite après une phase de groupes globalement convaincante. Le Paraguay, de son côté, retrouve les phases finales d'un Mondial après plusieurs années d'absence et espère créer la surprise grâce à sa solidité défensive et son esprit collectif.

La sélection allemande s'appuie sur un effectif riche en talents, mêlant expérience et jeunesse, avec un jeu porté vers la possession et les transitions rapides. Le Paraguay privilégie généralement une organisation rigoureuse, une forte intensité dans les duels et des contre-attaques rapides pour mettre en difficulté ses adversaires.

Sur le papier, l'Allemagne part avec les faveurs des pronostics, mais les matches à élimination directe réservent souvent des surprises. Le Paraguay cherchera à profiter de la moindre occasion pour faire douter son adversaire et poursuivre son parcours dans la compétition.

Ce duel promet donc une opposition de styles entre une équipe allemande tournée vers l'offensive et une formation paraguayenne réputée pour sa discipline tactique. Les détails, l'efficacité devant le but et la gestion des temps forts pourraient faire la différence dans cette rencontre décisive.

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