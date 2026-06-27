recherche
Divertissements

"Mask Singer" : Le Bouquet était... Anisha Jo, regardez son démasquage ! (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 juin 2026 255
"Mask Singer" : Le Bouquet était... Anisha Jo, regardez son démasquage ! (vidéo)

La grande finale de la saison 9 de "Mask Singer" sur TF1 débute par le démasquage du Bouquet, premier personnage de la soirée à révéler son identité.

Après huit semaines de compétition, d'indices mystérieux et de prestations remarquées, l'heure du verdict a enfin sonné dans Mask Singer.

Le Bouquet, l'un des personnages les plus marquants de cette saison 9, termine sur la troisième marche du podium.

Un parcours fleuri jusqu'au dernier prime

Dès sa première apparition, le Bouquet a su séduire les téléspectateurs grâce à un mélange d'élégance, d'humour et de performances vocales convaincantes. Au fil des semaines, les enquêteurs ont multiplié les théories, hésitant entre plusieurs célébrités issues du monde de la chanson, de la télévision et du spectacle.

Son costume coloré et poétique est rapidement devenu l'un des favoris du public. Chaque prime apportait son lot de nouveaux indices, alimentant les spéculations sur les réseaux sociaux et renforçant le mystère autour de cette personnalité cachée.

Le Bouquet démasqué en finale

Arrivé jusqu'en finale aux côtés de l'Âne et du Poussin, le Bouquet a finalement dû retirer son masque. Sous ce costume se cachait Anisha Jo, gagnante de la Star Academy.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

Mask Singer&quot; : L'Âne (Billy Crawford) est le gagnant de la 9ème saison, regardez son démasquage ! (vidéo)

Mask Singer" : L'Âne (Billy Crawford) est le gagnant de la 9ème saison, regardez son démasquage ! (vidéo)

27 juin 2026 - 23:54

Sur le même thème...

Mask Singer&quot; : L'Âne (Billy Crawford) est le gagnant de la 9ème saison, regardez son démasquage ! (vidéo)

Mask Singer" : L'Âne (Billy Crawford) est le gagnant de la 9ème saison, regardez son démasquage ! (vidéo)

27 juin 2026 - 23:54

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 juin 2026 sur TF1, sommaire du magazine

27 juin 2026 - 19:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...