"Mask Singer" : Le Bouquet était... Anisha Jo, regardez son démasquage ! (vidéo)

La grande finale de la saison 9 de "Mask Singer" sur TF1 débute par le démasquage du Bouquet, premier personnage de la soirée à révéler son identité.

Après huit semaines de compétition, d'indices mystérieux et de prestations remarquées, l'heure du verdict a enfin sonné dans Mask Singer.

Le Bouquet, l'un des personnages les plus marquants de cette saison 9, termine sur la troisième marche du podium.

Un parcours fleuri jusqu'au dernier prime

Dès sa première apparition, le Bouquet a su séduire les téléspectateurs grâce à un mélange d'élégance, d'humour et de performances vocales convaincantes. Au fil des semaines, les enquêteurs ont multiplié les théories, hésitant entre plusieurs célébrités issues du monde de la chanson, de la télévision et du spectacle.

Son costume coloré et poétique est rapidement devenu l'un des favoris du public. Chaque prime apportait son lot de nouveaux indices, alimentant les spéculations sur les réseaux sociaux et renforçant le mystère autour de cette personnalité cachée.

Le Bouquet démasqué en finale

Arrivé jusqu'en finale aux côtés de l'Âne et du Poussin, le Bouquet a finalement dû retirer son masque. Sous ce costume se cachait Anisha Jo, gagnante de la Star Academy.