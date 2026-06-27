"Mask Singer" : Le poussin était... Carla Lazzari, regardez son démasquage ! (vidéo)

La grande finale de la saison 9 de "Mask Singer" sur TF1 se poursuit par le démasquage du Poussin, second personnage de la soirée à révéler son identité.

Après huit semaines de compétition, d'indices mystérieux et de prestations remarquées, l'heure du verdict a enfin sonné dans Mask Singer.

Le public a enfin découvert l'identité du Poussin, qui s'offre une magnifique deuxième place au terme de la grande finale de cette saison 9.

Un personnage attachant tout au long de l'aventure

Dès son entrée en scène, le Poussin a conquis les téléspectateurs grâce à son énergie débordante, son humour et ses performances vocales de haut niveau. Prime après prime, il a réussi à convaincre le public ainsi que les enquêteurs, tout en entretenant le mystère autour de son identité.

Les différents indices dévoilés au fil de la saison ont donné naissance à de nombreuses théories. Chacun tentait de deviner quelle personnalité se cachait sous ce costume aussi mignon qu'emblématique.

Le Poussin démasqué lors de la grande finale

Après avoir franchi toutes les étapes de la compétition et décroché sa place en finale, le Poussin a finalement retiré son masque devant les téléspectateurs. Sous ce costume se cachait Carla Lazzari.