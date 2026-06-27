Mask Singer" : L'Âne (Billy Crawford) est le gagnant de la 9ème saison, regardez son démasquage ! (vidéo)

La grande finale de la saison 9 de "Mask Singer" sur TF1 se termine par la victoire et de démasquage de l'Âne, costume dans lequel se cachait Billy Crawford !

Après huit semaines de compétition et des performances impressionnantes, le grand vainqueur de Mask Singer saison 9 a enfin été dévoilé.

C'est l'Âne qui a remporté cette édition avant de retirer son masque. Sous ce costume se cachait le chanteur et animateur Billy Crawford.

Un parcours sans faute jusqu'à la victoire

Dès ses premières prestations, l'Âne s'est imposé comme l'un des grands favoris de cette neuvième saison. Grâce à sa voix, son aisance sur scène et son sens du spectacle, il a conquis aussi bien les enquêteurs que les téléspectateurs.

Au fil des émissions, les indices ont alimenté de nombreuses théories. Si certains enquêteurs avaient progressivement orienté leurs recherches vers Billy Crawford, le doute est resté présent jusqu'à la grande finale.

Le grand démasquage

Après avoir remporté les votes lors de la finale, l'Âne a retiré son masque. La révélation a confirmé les soupçons de plusieurs enquêteurs : c'était bien Billy Crawford qui se cachait derrière ce personnage attachant.

Artiste complet, chanteur, danseur et animateur, Billy Crawford a une nouvelle fois démontré l'étendue de son talent en séduisant les téléspectateurs tout au long de la compétition.