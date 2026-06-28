recherche
Divertissements

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 244
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 28 juin 2026 à 16:10 pour revoir un numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro qui a été diffusé en novembre 2025.

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités qui ont transformé leurs rêves en destin.

Matt Pokora, le chanteur à succès, a rêvé tout petit d’une vie sur scène. En bravant les interdits, il a su saisir sa chance.

L’humoriste en pleine ascension, Marine Leonardi, a mis du temps à oser vivre sa passion. C’est en partageant son quotidien de femme et de mère sur les réseaux, qu’elle accède à la notoriété .

Le médaillé d’or, Hakim Areski, a vu tous ses rêves anéantis à 18 ans lorsqu’il perd brutalement la vue. Il transforme héroïquement un destin brisé... en médaille olympique.

Plus que jamais, les invités de Frédéric Lopez nous font vibrer Le temps d’un dimanche à la campagne.

Extrait vidéo

Matt Pokora revient sur un souvenir d’enfance qui a forgé sa détermination. Un échec, une leçon… et depuis, l’envie de toujours donner le meilleur, partout et tout le temps.

Passer de la campagne à une classe prépa parisienne… un vrai saut dans un autre monde. Un témoignage sincère sur l’adaptation et la force de trouver sa place.

Hakim Arezki se confie sur un moment bouleversant : le jour où son père lui a annoncé qu’il était aveugle. Un récit plein d’émotion et de force intérieure.

Dernière modification le dimanche, 28 juin 2026 11:17
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : On ira tout à la ciotat, dimanche 28 juin 2026 sur TF1

28 juin 2026 - 11:46

Sur le même thème...

&quot;Les enfants de la télé&quot; dimanche 28 juin 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2

"Les enfants de la télé" dimanche 28 juin 2026, les invités de Faustine Bollaert sur France 2

28 juin 2026 - 11:10

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...