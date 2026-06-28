"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 28 juin 2026 à 16:10 pour revoir un numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce numéro qui a été diffusé en novembre 2025.

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, Frédéric Lopez reçoit trois invités qui ont transformé leurs rêves en destin.

Matt Pokora, le chanteur à succès, a rêvé tout petit d’une vie sur scène. En bravant les interdits, il a su saisir sa chance.

L’humoriste en pleine ascension, Marine Leonardi, a mis du temps à oser vivre sa passion. C’est en partageant son quotidien de femme et de mère sur les réseaux, qu’elle accède à la notoriété .

Le médaillé d’or, Hakim Areski, a vu tous ses rêves anéantis à 18 ans lorsqu’il perd brutalement la vue. Il transforme héroïquement un destin brisé... en médaille olympique.

Plus que jamais, les invités de Frédéric Lopez nous font vibrer Le temps d’un dimanche à la campagne.

Extrait vidéo

Matt Pokora revient sur un souvenir d’enfance qui a forgé sa détermination. Un échec, une leçon… et depuis, l’envie de toujours donner le meilleur, partout et tout le temps.

Passer de la campagne à une classe prépa parisienne… un vrai saut dans un autre monde. Un témoignage sincère sur l’adaptation et la force de trouver sa place.

Hakim Arezki se confie sur un moment bouleversant : le jour où son père lui a annoncé qu’il était aveugle. Un récit plein d’émotion et de force intérieure.