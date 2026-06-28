"Paloma au PluriElles" un spectacle inédit diffusé sur France 4 mardi 30 juin 2026

Seule et plurielles, Paloma est de retour sur scène avec un spectacle résolument féminin et un brin féministe. À découvrir sur France 4 mardi 30 juin 2026 à 21:00.

Après avoir conquis la France avec son alter ego Paloma, Hugo Bardin signe un seul en scène aussi drôle que flamboyant, où sept femmes surgissent d’un même imaginaire.

Hugo Bardin remporte Drag Race France saison 1 sous les traits de Paloma – personnage né à l’occasion d’un court-métrage et qui lui a été inspiré par Paloma Picasso et les actrices d’Almodóvar – et dont la notoriété explose littéralement pendant une tournée hexagonale à guichets fermés du Légendaire Cabaret Club réunissant les drags du concours télévisé.

Seule et plurielles, Paloma est de retour sur scène avec un spectacle résolument féminin et un brin féministe.

Sept femmes hautes en couleurs incarnent les passions et les névroses de leur créateur. D’aucun.e.s reconnaîtront Fanny Ardant à la cérémonie des César, la gourou Lolashiva causant à ses louves lors d’un stage d’introspection végan ou encore la directrice de casting Viviane Vivier en plein exercice. D’autres personnages aussi attachants qu’hilarants naîtront sous vos yeux à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look.

Un seul en scène vibrant mêlant sketches et performances musicales atypiques.