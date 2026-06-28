recherche
Divertissements

"Paloma au PluriElles" un spectacle inédit diffusé sur France 4 mardi 30 juin 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 juin 2026 246
"Paloma au PluriElles" un spectacle inédit diffusé sur France 4 mardi 30 juin 2026

Seule et plurielles, Paloma est de retour sur scène avec un spectacle résolument féminin et un brin féministe. À découvrir sur France 4 mardi 30 juin 2026 à 21:00.

Après avoir conquis la France avec son alter ego Paloma, Hugo Bardin signe un seul en scène aussi drôle que flamboyant, où sept femmes surgissent d’un même imaginaire.

Hugo Bardin remporte Drag Race France saison 1 sous les traits de Paloma – personnage né à l’occasion d’un court-métrage et qui lui a été inspiré par Paloma Picasso et les actrices d’Almodóvar – et dont la notoriété explose littéralement pendant une tournée hexagonale à guichets fermés du Légendaire Cabaret Club réunissant les drags du concours télévisé.

Seule et plurielles, Paloma est de retour sur scène avec un spectacle résolument féminin et un brin féministe.

Sept femmes hautes en couleurs incarnent les passions et les névroses de leur créateur. D’aucun.e.s reconnaîtront Fanny Ardant à la cérémonie des César, la gourou Lolashiva causant à ses louves lors d’un stage d’introspection végan ou encore la directrice de casting Viviane Vivier en plein exercice. D’autres personnages aussi attachants qu’hilarants naîtront sous vos yeux à la faveur d’un changement d’accent, de perruque ou de look.

Un seul en scène vibrant mêlant sketches et performances musicales atypiques.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle&quot; sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

"L'incendie du Reichstag - Quand la démocratie brûle" sur Arte mardi 30 juin 2026 (vidéo)

28 juin 2026 - 13:33

Sur le même thème...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 28 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 28 juin 2026 sur France 2 (vidéo)

28 juin 2026 - 11:15

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...